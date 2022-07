Lo scudo anti-spread della Bce è già morto? Per Messori, il killer è tedesco (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chissà se davvero ritornerà la Germania crudele, austera e castigatrice. Sembra lontano secoli lo scontro titanico sul terreno del Patto di Stabilità, quando Berlino dettava legge in Europa, pretendendo che i Paesi ad alto debito, alias l’Italia, rispettassero i parametri sul deficit anche a costo di sacrificare crescita e investimenti. In mezzo c’è stata una pandemia globale e poi una guerra, dalla quale è scaturita l’inflazione più violenta e insidiosa degli ultimi 50 anni di storia europea. Ora che la Bce ha ufficialmente abbandonato la politica monetaria accomodante, riaprendo dopo dieci anni la stagione dei tassi al rialzo, per la Germania sembra essere tornato il tempo del bastone al posto della carota. Quello scudo anti-spread, solo sussurrato da Christine Lagarde e ancora tutto da definire, non è andato giù ai ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chissà se davvero ritornerà la Germania crudele, austera e castigatrice. Sembra lontano secoli lo scontro titanico sul terreno del Patto di Stabilità, quando Berlino dettava legge in Europa, pretendendo che i Paesi ad alto debito, alias l’Italia, rispettassero i parametri sul deficit anche a costo di sacrificare crescita e investimenti. In mezzo c’è stata una pandemia globale e poi una guerra, dalla quale è scaturita l’inflazione più violenta e insidiosa degli ultimi 50 anni di storia europea. Ora che la Bce ha ufficialmente abbandonato la politica monetaria accomodante, riaprendo dopo dieci anni la stagione dei tassi al rialzo, per la Germania sembra essere tornato il tempo del bastone al postocarota. Quello, solo sussurrato da Christine Lagarde e ancora tutto da definire, non è andato giù ai ...

