Io ti amo anche se litighiamo: questo è il nostro amore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Conosci quel detto famoso, l’amore non è bello se non è litigarello? Ecco, vedi, credo che nel nostro caso sia proprio così. Io ti amo anche se litighiamo, ti voglio e ti scelgo ogni giorno anche se il nostro è un amore conflittuale, che ci porta a scontrarci spesso e volentieri. No, non ci tiriamo i piatti e non urliamo come i matti, ma diciamolo: ci rimproveriamo, alziamo un po’ i toni e cerchiamo di fare valere le nostre ragioni, incomprensibili per l’altro, perché siamo diversi. Eppure è proprio la diversità la nostra forza. E dobbiamo dirlo: i nostri litigi non distruggono l’amore. Anzi, lo rendono più forte, perché impariamo a conoscerci un pizzico di più e, anche se a volte non lo ammettiamo, a spostare l’asticella della nostra ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 luglio 2022) Conosci quel detto famoso, l’non è bello se non è litigarello? Ecco, vedi, credo che nelcaso sia proprio così. Io ti amose, ti voglio e ti scelgo ogni giornose ilè unconflittuale, che ci porta a scontrarci spesso e volentieri. No, non ci tiriamo i piatti e non urliamo come i matti, ma diciamolo: ci rimproveriamo, alziamo un po’ i toni e cerchiamo di fare valere le nostre ragioni, incomprensibili per l’altro, perché siamo diversi. Eppure è proprio la diversità la nostra forza. E dobbiamo dirlo: i nostri litigi non distruggono l’. Anzi, lo rendono più forte, perché impariamo a conoscerci un pizzico di più e,se a volte non lo ammettiamo, a spostare l’asticella della nostra ...

Pubblicità

carmelitadurso : Un saluto e un grazie anche agli amici dei #Pride di Napoli, Lecce, Sassari, Catania… Eravate tutti bellissimi… La… - BarbascuraX : Amo la Sicilia, ma vorrei dare fuoco ai vostri tassisti. Tra uno che si è inventato il prezzo della corsa senza ave… - MaryBoom21 : RT @ManuNap: Ci sono un paio di cantautori che amo molto. Compro i loro dischi “a pacco chiuso” appena escono anche se non ho ancora sentit… - _jodiexnelle_ : 'eh ma nessuno sarà all'altezza degli originali'. amo e ja che cazz si deve andare avanti anche coi film, non puoi… - suraci_maria : RT @milkov11ch: “È vera sta cosa che ti vuoi trasferire in Scozia?” “Anche se fosse, che ti frega?” “Io ti amo” “Oddio amo corro” FINE… -