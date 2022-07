Inter, Bellanova: “Sto realizzando un sogno, non vedo l’ora di giocare” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Descrivere le emozioni che sto vivendo è difficile, perché sto realizzando un sogno che avevo fin da quando ero piccolo, ossia giocare per la mia squadra del cuore. È un sogno che si avvera: spero di ripagare la fiducia che il Club ha riposto in me”. Sono le prime parole di Raoul Bellanova da calciatore dell’Inter. L’ex Cagliari, ai microfoni di Inter TV nel suo primo giorno in nerazzurro, racconta: “Per me San Siro è sempre stato un sogno. Lo è stato anche giocarci da avversario dell’Inter, come nell’anno passato. È stato emozionante, da brividi: non vedo l’ora di entrarci con la maglia nerazzurra”, ha aggiunto Bellanova. “Sicuramente sono un esterno più offensivo che difensivo. Mi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Descrivere le emozioni che sto vivendo è difficile, perché stounche avevo fin da quando ero piccolo, ossiaper la mia squadra del cuore. È unche si avvera: spero di ripagare la fiducia che il Club ha riposto in me”. Sono le prime parole di Raoulda calciatore dell’. L’ex Cagliari, ai microfoni diTV nel suo primo giorno in nerazzurro, racconta: “Per me San Siro è sempre stato un. Lo è stato anche giocarci da avversario dell’, come nell’anno passato. È stato emozionante, da brividi: nondi entrarci con la maglia nerazzurra”, ha aggiunto. “Sicuramente sono un esterno più offensivo che difensivo. Mi ...

Pubblicità

Inter : ?? + ?? = Raoul Bellanova ?????? #ForzaInter #WelcomeRaoul - Inter : #InterFans, oggi un buongiorno speciale targato Raoul Bellanova per voi ?? #ForzaInter #WelcomeRaoul - Inter : Sogno realizzato: Le prime parole di Raoul Bellanova da giocatore dell'Inter?? Qui l'intervista completa ??… - Skrizovic : RT @SempreIntercom: Official – Inter Complete Signing Of Raoul Bellanova From Cagliari - _qfow : RT @Inter: #InterFans, oggi un buongiorno speciale targato Raoul Bellanova per voi ?? #ForzaInter #WelcomeRaoul -