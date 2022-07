Il Milan accelera per de Ketealere: è successo oggi! (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ da tempo il chiodo fisso del Milan. Il suo nome è Charles de Ketealere, e sembra destinato a vestire i colori rossoneri in tempi brevi. Dopo essere stato sondato e seguito a lungo da Maldini e Massara, le parti stanno per stringersi. Proprio in giornata, c’è stato un incontro tra gli agenti del giocatore belga e i rossoneri, con la volontà di chiudere al più presto l’operazione, che porterebbe il classe 2001 a Milano. de Ketealere Club Bruges Come riporta anche Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, l’unico ostacolo del Milan per arrivare al giocatore di proprietà del Club Bruges è rappresentato dall’offerta degli inglesi del Leeds: 30 milioni per il cartellino del giocatore. I rossoneri però, non vogliono proprio privarsi del centrocampista belga, e sono pronti all’affondo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ da tempo il chiodo fisso del. Il suo nome è Charles de, e sembra destinato a vestire i colori rossoneri in tempi brevi. Dopo essere stato sondato e seguito a lungo da Maldini e Massara, le parti stanno per stringersi. Proprio in giornata, c’è stato un incontro tra gli agenti del giocatore belga e i rossoneri, con la volontà di chiudere al più presto l’operazione, che porterebbe il classe 2001 ao. deClub Bruges Come riporta anche Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, l’unico ostacolo delper arrivare al giocatore di proprietà del Club Bruges è rappresentato dall’offerta degli inglesi del Leeds: 30 milioni per il cartellino del giocatore. I rossoneri però, non vogliono proprio privarsi del centrocampista belga, e sono pronti all’affondo ...

