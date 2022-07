Euro donne | Italia prepara esordio | stop precauzionale Caruso

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Prosegue lazione della Nazionale in vista dell'contro la Francia, domenica prossima a Rotherham, aglipei, al via stasera con il match inaugurale tra Inghilterra e Austria ...

Prosegue la preparazione della Nazionale in vista dell'esordio contro la Francia, domenica prossima a Rotherham, agli Europei, al via stasera con il match inaugurale tra Inghilterra e Austria all'Old Trafford di Manchester. All'allenamento, diviso tra parte atletica e lavoro tattico, non ha partecipato Arianna Caruso