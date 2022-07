E' nata La Scuola del Calcio, una grande opportunità per entrare nel business del pallone! (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' nata la Scuola del Calcio (Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) E'ladel(Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti,...

Pubblicità

Clement68505594 : @EsercitoCrucian Ma vai a lavorare, in che scuola di DEMENTI sei andata. Sono sicura che non sai quanto sei nata qu… - zuler01 : @artax_77 @BenedettaFrucci Dopo 5 anni di scuola per un bimbo che nasce e vive in Italia gli vai a rompere i coglio… - grazia_valent : RT @europaverde_it: Basta tagliare il futuro dei giovani. La scuola è nata per far emergere i talenti. Credo che le politiche giovanili deb… - foggylady : RT @mariobianchi18: Il #5luglio 19?? è nata Maria Teresa Bianca Agata Anita Vigliero Lami cioè @Miti_Vigliero. Insegnante e 'placida scrit… - AndreaFD68 : RT @mariobianchi18: Il #5luglio 19?? è nata Maria Teresa Bianca Agata Anita Vigliero Lami cioè @Miti_Vigliero. Insegnante e 'placida scrit… -