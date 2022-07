Dybala Milan, l’intermediario della Joya in città: novità in vista? Le ultime (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro di Dybala sembra essere ad un punto di svolta: l’intermediario dell’attaccante argentino è a Milano Come svelato dal collega Alfredo Pedullà, l’intermediario di Paulo Dybala, Giacomo Petralito, si trova in questo momento a Milano. L’argentino piace e non poco al Milan, mentre appare più fredda che mai la pista Inter. Che la presenza dell’intermediario sia un segnale verso la nuova destinazione di Dybala? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro disembra essere ad un punto di svolta:dell’attaccante argentino è ao Come svelato dal collega Alfredo Pedullà,di Paulo, Giacomo Petralito, si trova in questo momento ao. L’argentino piace e non poco al, mentre appare più fredda che mai la pista Inter. Che la presenza delsia un segnale verso la nuova destinazione di? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Prima offerta del #Milan per #DeKetelaere - fraletizia : @tancredipalmeri Forse il fronte comune serve a poter dire poi 'Milan beffato' di un giocatore che non ha collocazi… - FBiasin : Sentita poco fa: “Dove giocherà #Dybala?”. “L’#Inter resta una possibilità, ma attenzione ai sondaggi del #Milan,… - CalcioNews24 : Novità in vista per #Dybala al #Milan? ?? - davide_1010 : RT @FBiasin: Sentita poco fa: “Dove giocherà #Dybala?”. “L’#Inter resta una possibilità, ma attenzione ai sondaggi del #Milan, c’è un’ide… -