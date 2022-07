Draghi ad Ankara, asse con Erdogan su Ucraina e migranti (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - asse tra Mario Draghi e Recep Tayyip Erdogan sul dossier ucraino. Al termine del terzo vertice governativo italo-russo, il primo in dieci anni, il premier italiano fa sponda con il presidente turco, sostiene il suo sforzo di mediazione nel conflitto ucraino, e chiede che la Russia si unisca al gruppo di lavoro per superare la crisi delle forniture di cereali. Sarebbe un "primo atto di concordia anche nel complesso degli sforzi generali per la pace", un segnale di "svolta importante", scandisce. Draghi ed Erdogan poi riferiscono di aver parlato, nel loro colloquio, anche di difesa e Nato, del processo di adesione della Turchia all'Ue che l'Italia storicamente sostiene, della stabilizzazione della Libia e del problema dell'immigrazione. Su questo temo il capo del governo italiano è netto come mai ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI -tra Marioe Recep Tayyipsul dossier ucraino. Al termine del terzo vertice governativo italo-russo, il primo in dieci anni, il premier italiano fa sponda con il presidente turco, sostiene il suo sforzo di mediazione nel conflitto ucraino, e chiede che la Russia si unisca al gruppo di lavoro per superare la crisi delle forniture di cereali. Sarebbe un "primo atto di concordia anche nel complesso degli sforzi generali per la pace", un segnale di "svolta importante", scandisce.edpoi riferiscono di aver parlato, nel loro colloquio, anche di difesa e Nato, del processo di adesione della Turchia all'Ue che l'Italia storicamente sostiene, della stabilizzazione della Libia e del problema dell'immigrazione. Su questo temo il capo del governo italiano è netto come mai ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : In diretta da Ankara la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Turchia e le dichiarazioni congiunte alla stampa… - Palazzo_Chigi : Si è svolto ad Ankara il Terzo Vertice intergovernativo ???????? - AlexBazzaro : Draghi ad Ankara da Erdogan. Ricordo ancora quando mi complimentai in Aula alla Camera con il Premier per aver de… - fisco24_info : Draghi ad Ankara, asse con Erdogan su Ucraina e migranti : AGI - Asse tra Mario Draghi e Recep Tayyip Erdogan sul… - News24_it : Draghi vede Erdogan ad Ankara: il piano corridoi per il grano. «Migranti, Italia al limite» -… -