«Colonnelli russi tradiscono le loro truppe | la posizione dei soldati in cambio di soldi» | intercettazione choc dall' Ucraina

«Colonnelli russi tradiscono le loro truppe per soldi»: intercettazione choc dall' #Ucraina
I russi sono a corto di generali e colonnelli e richiamano pensionati.

sono accusati di aver rivelato informazioni sulla posizione delle proprie truppe in cambio di denaro. È quanto emerge da alcune intercettazioni telefoniche rese pubbliche dalla ...... i Videla, i Francisco Franco, igreci perché chiudessero le frontiere, e aprissero gli ... La Turchia acquista missili terra - ariaS400 e invia ministri a Mosca per discussioni ... «Colonnelli russi tradiscono le loro truppe, la posizione dei soldati in cambio di soldi»: intercettazione cho Per l’intelligence britannica la battaglia per il Donbass è stata caratterizzata da una lenta avanzata e dall’impiego “massiccio” di artiglieria da parte della Russia, “radendo al suolo località e cit ...(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Dopo la cattura di Lysychansk e il controllo della regione ucraina di Lugansk (est) da parte di Mosca, le forze ucraine potranno ripiegare su una linea del fronte più facilment ...