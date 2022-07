Chi fa da megafono ai negazionisti climatici (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il crollo alla Marmolada è l’ultimo campanello di allarme di un’emergenza che spesso viene rimossa. I mezzi di comunicazione devono impegnarsi a informare correttamente l’opinione pubblica e a fare crescere un senso di responsabilità. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il crollo alla Marmolada è l’ultimo campanello di allarme di un’emergenza che spesso viene rimossa. I mezzi di comunicazione devono impegnarsi a informare correttamente l’opinione pubblica e a fare crescere un senso di responsabilità. Leggi

Pubblicità

FedericaF33 : @borghi_claudio @repubblica Aggiungiamo chi gli fa eco e/o megafono... che tristezza - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Persone che non hanno mai aperto un libro di Medicina si permettono di sentenziare su vaccini #mRNA, su contagi e su chi… - malimortacc : RT @CicchiRoby: Il falso q.invia a pagamento #DiBattista ??/ ballista in #Russia.Autorizzato da chi? per propaganda? capisco #Travaglio m… - CicchiRoby : Il falso q.invia a pagamento #DiBattista ??/ ballista in #Russia.Autorizzato da chi? per propaganda? capisco… - em_eraldsea : RT @ProfCampagna: Persone che non hanno mai aperto un libro di Medicina si permettono di sentenziare su vaccini #mRNA, su contagi e su chi… -