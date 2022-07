Wimbledon 2022, Jannik Sinner esaminato dal professor Djokovic, Goffin e Norrie per una semi insperata (Di martedì 5 luglio 2022) Wimbledon è entrato nella seconda settimana di programmazione, con sedici giocatori, otto per tabellone, con la possibilità di giocarsi uno dei titoli più iconici della storia del tennis. Fra di loro c’è ancora un italiano, dato preventivabile se lo avessimo saputo due settimane fa. Ma è l’azzurro che non ti aspetti: con Matteo Berrettini frenato dal Covid, è Jannik Sinner che ha recitato la parte del leone. Da zero successi sull’erba ai quarti di finale sull’All England Club: gli studi della superficie con Darren Cahill e Simone Vagnozzi stanno dando i frutti, come testimonia anche il match maiuscolo con Carlos Alcaraz. Ora c’è di fronte il vero e proprio esame di maturità con il professor Novak Djokovic, il dominatore dei prati dell’ultimo decennio con sei titoli. Nole è pronto e ha dichiarato di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)è entrato nella seconda settimana di programmazione, con sedici giocatori, otto per tabellone, con la possibilità di giocarsi uno dei titoli più iconici della storia del tennis. Fra di loro c’è ancora un italiano, dato preventivabile se lo avessimo saputo due settimane fa. Ma è l’azzurro che non ti aspetti: con Matteo Berrettini frenato dal Covid, èche ha recitato la parte del leone. Da zero successi sull’erba ai quarti di finale sull’All England Club: gli studi della superficie con Darren Cahill e Simone Vagnozzi stanno dando i frutti, come testimonia anche il match maiuscolo con Carlos Alcaraz. Ora c’è di fronte il vero e proprio esame di maturità con ilNovak, il dominatore dei prati dell’ultimo decennio con sei titoli. Nole è pronto e ha dichiarato di ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - Eurosport_IT : ...e pensare che non aveva mai vinto un match sull'erba prima di Wimbledon 2022 ?? #Sinner | #Wimbledon |… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale al Torneo di Wimbledon, battendo in quattro set il talento sp… - zazoomblog : Wimbledon 2022 oggi: orari martedì 5 luglio ordine di gioco programma tv streaming - #Wimbledon #oggi: #orari… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Rafa Nadal raggiunge i quarti di finale a Wimbledon dove affronterà lo statunitense Fritz (n.11 del tabellone). Lo spagn… -