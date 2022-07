Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2022 ore 20:30 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 5 LUGLIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO A VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA di MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CHIUSA VIA DI PRATICA PER DUE INCENDI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL RomaNO E ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO FIAMME ANCHE SU VIA AURELIA CON CODE TRA CENTRO TRE DENARI E PALIDORO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ANCORA SOSPESO SULLA LINEA Roma – VIGNA CLARA A CAUSA DI DANNI CAUSATI DAUN INCENDIO IN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 5 LUGLIOORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE INCIDENTE DALLAFIUMICINO A VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA di MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CHIUSA VIA DI PRATICA PER DUE INCENDI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTELNO E ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO FIAMME ANCHE SU VIA AURELIA CON CODE TRA CENTRO TRE DENARI E PALIDORO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ANCORA SOSPESO SULLA LINEA– VIGNA CLARA A CAUSA DI DANNI CAUSATI DAUN INCENDIO IN ...

Pubblicità

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-07-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Galleria Nci, possibili difficoltà circolazione per problemi carreggiata direzione San Giovanni - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Casal Morena, a via Manfredonia e a via Taranto. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Casal Morena, a via Manfredonia e a via Taranto. - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Malafede, tra la Via del Mare e la Cristoforo Colombo -