Verona | si presenta Piccoli | «Mi hanno convinto subito Ecco i miei obiettivi»

Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del Verona. L'attaccante è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa Roberto Piccoli è stato presentato in conferenza stampa come nuovo attaccante del Verona. RUOLO – «Mi piace agire da prima punta, ma anche essere accompagnato da un altro attaccante. Abbiamo una squadra forte e faremo un bel campionato». CIOFFI – «Non abbiamo discusso nello specifico, ma ha fatto capire che umiltà e sacrificio sono necessari per un bel camponato. Umiltà però non significa aver paura delle altre squadre e bisogna farsi trovare pronti contro tutti». Verona – «Voglio concentrarmi sul Verona per tutta questa stagione. Fare bene qui apre grandi possibilità. Nel calcio mai dire mai». SIMEONE – «Questo è un gruppo ...

