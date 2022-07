Svezia e Finlandia nella NATO: “Nessun patto sui curdi con la Turchia” (Di martedì 5 luglio 2022) Svezia e Finlandia sono ormai virtualmente membri della NATO. Con la firma dei protocolli di accesso, oggi 5 luglio, comincia il processo di ratificazione da parte degli alleati. La NATO presto si comporrà di 32 membri dopo che Finlandia e Svezia faranno ufficialmente parte dell’Alleanza. “Questa è una giornata storica per la NATO, per la Svezia e per la Finlandia. Insieme saremo più forti e le nostre popolazioni più sicure“, ha detto oggi 5 luglio il segretario generale, Jens Stoltenberg. Foto Ansa/Epa Stephanie LecocqLa ministra degli Esteri svedese Anna Linde, in conferenza stampa al fianco del collega finlandese Pekka Haavisto, ha sottolineato altri aspetti significativi del patto NATO. Ovvero che ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 luglio 2022)sono ormai virtualmente membri della. Con la firma dei protocolli di accesso, oggi 5 luglio, comincia il processo di ratificazione da parte degli alleati. Lapresto si comporrà di 32 membri dopo chefaranno ufficialmente parte dell’Alleanza. “Questa è una giornata storica per la, per lae per la. Insieme saremo più forti e le nostre popolazioni più sicure“, ha detto oggi 5 luglio il segretario generale, Jens Stoltenberg. Foto Ansa/Epa Stephanie LecocqLa ministra degli Esteri svedese Anna Linde, in conferenza stampa al fianco del collega finlandese Pekka Haavisto, ha sottolineato altri aspetti significativi del. Ovvero che ...

