Spagna, al vie le indagini sulla pedofilia nella Chiesa (Di martedì 5 luglio 2022) La commissione indipendente incaricata di svolgere la prima indagine ufficiale sulle violenze sessuali commesse in Spagna nei confronti di bambini all'interno della Chiesa cattolica si è riunita per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) La commissione indipendente incaricata di svolgere la prima indagine ufficiale sulle violenze sessuali commesse innei confronti di bambini all'interno dellacattolica si è riunita per ...

Giulio11162579 : @diarioromano Se osservate bene i primi rifiuti a dx,delle cassette di plastica,sono messe in ordine quelle dopo ca… - AnnaBassi14 : Appena tornata da 1 settimana in Spagna e 1 in Italia. Mi pento di non aver scattato abbastanza foto: avrei fatto u… -