Slavina sulla Marmolada | Draghi | la causa nei danni all’ambiente

(Di martedì 5 luglio 2022) Non c’è solo l’imprevedibilità di un evento a pesare nella tragedia, sulle vittime, i feriti e le persone ancora disperse. Come ha detto lo stesso Marionel luogo della tragedia, all’origine del dramma ci sono anche i cambiamenti climatici, "il deterioramento dell’ambiente", cioè la mano dell’uomo. "Sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quello che è successo. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con coloro che hanno collaborato alle operazioni. Sono qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti".Il presidente del Consiglio ha parlato dalla località turistica nelle Dolomiti, rimarcando che "oggi l'Italia piange queste vittime e si sta stringendo a loro con affetto, ma il Governo deve riflettere su quanto accaduto e deve prendere dei ...

Pubblicità

silenskia : RT @luomomascherato: Migliaia di infarti tra giovani e giovanissimi ? tutto normale, è sempre successo. Slavina estiva sulla #marmolada ?… - BdeligioBruno : RT @luomomascherato: Migliaia di infarti tra giovani e giovanissimi ? tutto normale, è sempre successo. Slavina estiva sulla #marmolada ?… - Nath67Lic : RT @luomomascherato: Migliaia di infarti tra giovani e giovanissimi ? tutto normale, è sempre successo. Slavina estiva sulla #marmolada ?… - Cassand78498781 : RT @luomomascherato: Migliaia di infarti tra giovani e giovanissimi ? tutto normale, è sempre successo. Slavina estiva sulla #marmolada ?… - dolores20943592 : RT @luomomascherato: Migliaia di infarti tra giovani e giovanissimi ? tutto normale, è sempre successo. Slavina estiva sulla #marmolada ?… -

"Sono profondamente triste per quanto successoMarmolada. Molte delle persone che stavano salendo o scendendo al momento dellanon potevano sapere cosa stava succedendo". Lo dice Reinhold Messner in merito alla tragedia avvenuta ...... progetta il futuro del nostro Paese': nel M5S siamo ormai ai peana al fine di frenare la... La priorità, dunque non è tantoproroga, ma riuscire ad assicurare un meccanismo che allarghi ...“Sono profondamente triste per il fatto sulla Marmolada. Molte delle persone che stavano salendo o scendendo al momento della slavina non potevano sapere cosa stava succedendo. Probabilmente sotto il ...Carlo Budel vive a Punta Penia, la vetta più alta delle Dolomiti: "L'anno scorso qui era tutto bianco di neve, quest'anno già a ...