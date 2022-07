Sas: bancarotta dopo scioperi, ricorre in Usa a Chapter 11 (Di martedì 5 luglio 2022) La compagnia scandinava Sas dichiarail fallimento il giorno dopo lo sciopero dei suoi piloti e fa ricorso negli Usa al Chapter 11, la bancarotta assistita, per ristrutturarsi. Lo ha annunciato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) La compagnia scandinava Sas dichiarail fallimento il giornolo sciopero dei suoi piloti e fa ricorso negli Usa al11, laassistita, per ristrutturarsi. Lo ha annunciato la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La compagnia aerea scandinava Sas verso la bancarotta. Altri guai in vista per chi vola - laregione : Sas fallisce, userà la bancarotta assistita per ristrutturarsi - fisco24_info : Sas: bancarotta dopo scioperi, ricorre in Usa a Chapter 11: Ieri 1.000 piloti dell'aviolinea sono entrati in sciope… - ClaudioZavatti1 : RT @BracaliM: La compagnia aerea scandinava Sas verso la bancarotta. Altri guai in vista per chi vola - StefaniaFalone : La compagnia aerea scandinava Sas verso la bancarotta. British Airways taglia altri 1.500 voli -