San Giorgio la Molara, ritrovati reperti storici e archeologici

Tempo di lettura: 2 minuti

San Giorgio la Molara (Bn) – Il gruppo politico TERRE DI LAVORO, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini di San Giorgio La Molara, si è premurato di sottoporre all'attenzione delle Istituzioni e degli Enti interessati nonché responsabili in materia di reperti storici e archeologici e anche di falde acquifere, gli importanti ritrovamenti (vedi foto) di interesse archeologico riaffiorati in seguito ai lavori di scavo effettuati da una ditta di San Giorgio La Molara nelle località Monte della Guardia e Serra Vescigli. I suddetti lavori di scavo sono inerenti la costruzione di basi e piazzole per il posizionamento e l'installazione di nuovi aerogeneratori. Infatti le due contrade sangiorgesi (Monte ...

