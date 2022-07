Quei bravi ragazzi, David Harbour: "Un film così oggi non potrebbe esistere col dominio dell'MCU" (Di martedì 5 luglio 2022) David Harbour, star di Stranger Things, ha ammesso che in epoca di dominio Marvel film come Quei bravi ragazzi potrebbero non trovare spazio per essere realizzati. Secondo l'attore David Harbour, in epoca di dominio dei Marvel Studios, un film come Quei bravi ragazzi, capolavoro di Martin Scorsese, non potrebbe esistere. La star di Stranger Things e Black Widow non è affatto d'accordo con chi accusa Marvel di aver rovinato il cinema e dichiara ridendo all'Independent: "Non lo vedo come nient'altro che una prodotto divertente, puro intrattenimento". Ciò non significa che il panorama cinematografico non ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022), star di Stranger Things, ha ammesso che in epoca diMarvelcomero non trovare spazio per essere realizzati. Secondo l'attore, in epoca didei Marvel Studios, uncome, capolavoro di Martin Scorsese, non. La star di Stranger Things e Black Widow non è affatto d'accordo con chi accusa Marvel di aver rovinato il cinema e dichiara ridendo all'Independent: "Non lo vedo come nient'altro che una prodotto divertente, puro intrattenimento". Ciò non significa che il panorama cinematografico non ...

