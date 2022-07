Pd, parte la stagione delle Feste de l’Unità (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Al momento la stima è di oltre 250 Feste in tutto il territorio, molte anche al Sud”. A tenere i conti è Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Pd, alla prese con l’apertura della stagione delle Feste de l’Unità. La formula resta quella di sempre: politica e intrattenimento. Se c’è una novità quest’anno è la location scelta per la festa nazionale. Non sarà la ‘solita’ Emilia Romagna (lo scorso anno fu a Bologna) ma in Sicilia, a Palermo. Lo aveva annunciato in una delle ultime Direzioni Pd il segretario Enrico Letta. “E’ confermata Palermo. Si farà dal 7 al 18 settembre a villa Filippina”, spiega Vaccari all’Adnkronos. Una scelta legata alle regionali siciliane in autunno? “Certamente l’intenzione è quella di dare una mano a quel territorio a vincere una ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Al momento la stima è di oltre 250in tutto il territorio, molte anche al Sud”. A tenere i conti è Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Pd, alla prese con l’apertura dellade. La formula resta quella di sempre: politica e intrattenimento. Se c’è una novità quest’anno è la location scelta per la festa nazionale. Non sarà la ‘solita’ Emilia Romagna (lo scorso anno fu a Bologna) ma in Sicilia, a Palermo. Lo aveva annunciato in unaultime Direzioni Pd il segretario Enrico Letta. “E’ confermata Palermo. Si farà dal 7 al 18 settembre a villa Filippina”, spiega Vaccari all’Adnkronos. Una scelta legata alle regionali siciliane in autunno? “Certamente l’intenzione è quella di dare una mano a quel territorio a vincere una ...

