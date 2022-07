Non una di meno: l’evento di Maria Mastrojanni e Carla Gentile per dire basta alla violenza (Di martedì 5 luglio 2022) Una grande iniziativa quella di Maria Mastrojanni e la figlia Carla Gentile sulle tematiche sociali del bullismo e del cyberbullismo e della violenza contro le donne, tenutasi giovedì 30 giugno alle ore 18:30 presso il risto-pub London Park della patron Silvia Valeria Ciccarelli a Sant’Anastasia di Napoli. “Non una di meno”, il titolo dell’evento che ha fornito importanti spunti di riflessione, per cercare di lanciare un messaggio, per dare un contributo forte su temi che ad oggi sono sempre più frequenti e scottanti. Il principale motivo dell’evento: sconfiggere ogni tipo di violenza, attraverso l’informazione, la condivisione anche di persone che ci sono passate, senza quella paura di parlare, senza la paura di essere giudicati! Nel ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Una grande iniziativa quella die la figliasulle tematiche sociali del bullismo e del cyberbullismo e dellacontro le donne, tenutasi giovedì 30 giugno alle ore 18:30 presso il risto-pub London Park della patron Silvia Valeria Ciccarelli a Sant’Anastasia di Napoli. “Non una di”, il titolo delche ha fornito importanti spunti di riflessione, per cercare di lanciare un messaggio, per dare un contributo forte su temi che ad oggi sono sempre più frequenti e scottanti. Il principale motivo del: sconfiggere ogni tipo di, attraverso l’informazione, la condivisione anche di persone che ci sono passate, senza quella paura di parlare, senza la paura di essere giudicati! Nel ...

Pubblicità

CarloVerdelli : #Marmolada L’inizio della nostra fine ha un’altra data ancora: 3 luglio 2022, distacco di un blocco di ghiaccio per… - Giorgiolaporta : #Giustizia è fatta per #WillyMonteiro. Attendo la stessa attenzione e stesso #ergastolo anche per #Oseghale, quel c… - tancredipalmeri : Non credo di avere mai visto un fronte così comune dei media (esclusa SportItalia, e lo dico con orgoglio) nello sp… - NoRulerZ2 : @polemos_EC @sregolatore @mrk4m1 Ritenta, sarai più fortunato Questa non è una risposta alla domanda - attimo_un : @mavakagher ah, ok. Ha ragione. Si vede che ... purtroppo non sono tra le menti sopraffine. Un caro saluto e una buona serata! -