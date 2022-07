Napoli, TMW: “Meret verso il rinnovo” (Di martedì 5 luglio 2022) Napoli TMW- Dopo Kvaratskhelia e Oliveira già ufficializzati per Giuntoli è tempo di rinnovi. Il mancato rinnovo del contratto ha fatto già perdere due prezzi pregiati come Ospina e Dries Mertens. Il Napoli, quindi ora si tutela e nelle prossime giornate ci sarà la fumata bianca per il rinnovo di contratto del numero 1 dei partenopei. Cristiano Giuntoli è attivo sul mercato, nonostante la squadra partenopea sia quella più criticata negli ultimi giorni per le questioni contratto. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, bisogna abbassare il monte ingaggi. Il noto sito di calciomercato, TMW, è stato chiarissimo la squadra partenopea ha trovato l’accordo totale con Alex Meret fino al 2027. Il portiere italiano firmerà per altri 5 anni, trovando finalmente quella fiducia che aveva perso dopo il ballottaggio ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)TMW- Dopo Kvaratskhelia e Oliveira già ufficializzati per Giuntoli è tempo di rinnovi. Il mancatodel contratto ha fatto già perdere due prezzi pregiati come Ospina e Dries Mertens. Il, quindi ora si tutela e nelle prossime giornate ci sarà la fumata bianca per ildi contratto del numero 1 dei partenopei. Cristiano Giuntoli è attivo sul mercato, nonostante la squadra partenopea sia quella più criticata negli ultimi giorni per le questioni contratto. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, bisogna abbassare il monte ingaggi. Il noto sito di calciomercato, TMW, è stato chiarissimo la squadra partenopea ha trovato l’accordo totale con Alexfino al 2027. Il portiere italiano firmerà per altri 5 anni, trovando finalmente quella fiducia che aveva perso dopo il ballottaggio ...

