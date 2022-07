Pubblicità

Today_it : Lo spettacolo pirotecnico è un disastro: 7.000 fuochi d'artificio esplodono tutti insieme - GiuseppeRibezzo : RT @BluDiChina: Nemmeno la potentissima e ammiratissima Cnn, che ha preferito puntare le telecamere sullo spettacolo pirotecnico dei tracci… - alexanliberoit : RT @BluDiChina: Nemmeno la potentissima e ammiratissima Cnn, che ha preferito puntare le telecamere sullo spettacolo pirotecnico dei tracci… - DogoAntonio : RT @BluDiChina: Nemmeno la potentissima e ammiratissima Cnn, che ha preferito puntare le telecamere sullo spettacolo pirotecnico dei tracci… - Simo07827689 : RT @BluDiChina: Nemmeno la potentissima e ammiratissima Cnn, che ha preferito puntare le telecamere sullo spettacolo pirotecnico dei tracci… -

Merate Online

La sparatoria, ha riportato Nbc10 Philadelphia, è avvenuta poco prima delle 22, vicino al Philadelphia Museum of Art mentre la folla si radunava per assistere allo, dopo un ...Come riportano i media locali, la sparatoria è avvenuta poco prima delle 22 ora locale, vicino al Philadelphia Museum of Art, mentre la folla si radunava per assistere allo, ... Spettacolo pirotecnico in notturna - MerateOnline Due poliziotti sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco durante le celebrazioni per il 4 luglio mentre la folla si radunava per assistere allo spettacolo pirotecnico ...Sparatorie alle parate del 4 luglio negli Usa. Due gli episodi, a Chicago e a Filadelfia, per un bilancio complessivo di 6 morti e una trentina di feriti. L'episodio più grave a Highland Park, in un s ...