Lazio | caos totale e ribaltone improvviso | rischia di lasciare il club

Leggi su serieanews

(Di martedì 5 luglio 2022) Laè finita nelpiùnegli ultimi giorni. Ore delicate per il patron Lotito: un dirigente puòil. Non è un momento tranquillo per ladi Claudio Lotito. Il presidente delbiancoceleste è indaffarato nel provare a ristabilire la calma dopo ildegli ultimi giorni che l’hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.