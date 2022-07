L’attrice non si ferma: ha presentato un’istanza al tribunale per annullare la sentenza che «non è stata supportata da prove sufficienti» (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo aver perso la causa contro l’ex marito Johnny Depp ed essere stata condannata a pagargli 10,35 milioni di dollari di risarcimento, Amber Heard è tornata all’attacco. E ha presentato al tribunale della Virginia un’istanza per annullare la sentenza che «non è stata supportata da prove sufficienti». Amber Heard: «Amo ancora Johnny Depp». L’intervista dopo la ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo aver perso la causa contro l’ex marito Johnny Depp ed esserecondannata a pagargli 10,35 milioni di dollari di risarcimento, Amber Heard è tornata all’attacco. E haaldella Virginiaperlache «non èda». Amber Heard: «Amo ancora Johnny Depp». L’intervista dopo la ...

