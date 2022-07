Incidente in montagna: morti due alpinisti precipitati dalla Cresta del Leone sul Cervino (Di martedì 5 luglio 2022) Sono morti precipitando sul Cervino, due alpinisti svizzeri, ieri 5 luglio 2022. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso alpino valdostano e trasportati a Cervinia. L'allarme era scattato ieri per il mancato rientro a valle della cordata L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 luglio 2022) Sonoprecipitando sul, duesvizzeri, ieri 5 luglio 2022. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso alpino valdostano e trasportati a Cervinia. L'allarme era scattato ieri per il mancato rientro a valle della cordata L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Incidente in montagna: morti due alpinisti precipitati dalla Cresta del Leone sul Cervino - occhio_notizie : Le tragedie in montagna non finiscono, dopo la valanga sulla Marmolada arriva un nuovo incidente sul Monte Cervino - Brigante1959 : @sconte73 @RizziRes @MarcoFIORelly Della presunzione dell'uomo...che vuole sfidare la natura...poi se capita l'inci… - infoitinterno : Incidente in montagna, due alpinisti morti sul Cervino - f_grandi : @felice_modica Mio cognato è morto in un incidente di montagna, a 36 anni. È naturale che ogni tragedia di montagna… -