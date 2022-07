(Di martedì 5 luglio 2022) Ilhanno annunciato unaintesa che porterà l’azienda a essere al fianco del club, in qualità di Global Partner, con l’esclusività nella categoria dei soft drinks. Lasottolinea il forte legame dell’azienda con l’Italia, dove è presente e produce da oltre 90 anni, e in partire con la Campania. È Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : Il #Napoli sigla una nuova partnership con Coca-Cola, che diventa Global Partner del club - StigmabaseF : Pride Napoli 2022, ecco chi sono i due aggressori omofobi: 18 e 16 anni, arrivano da ...: ... l'evento dell'orgogli… -

ilmattino.it

L'unicache è uscita dall'incontro con toni positivi è stata Uiltrasporti, che ha dichirato ... che in arrivo anche da, Firenze e Milano bloccheranno Roma fino al primo pomeriggio e ...Un'aggressione ignobile, quella commessa nella notte tra sabato e domenica a, a poche ore dalla fine del Pride, l'evento dell'orgoglio che viene celebrato della comunità Lgbtqia+ (che ... Pride Napoli 2022, ecco chi sono i due aggressori omofobi: 18 e 16 anni, arrivano da Marano e Villaricca SSC Napoli e Coca-Cola annunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in qualità di Global Partner ...L’azienda è attiva da molto tempo in Italia e in particolare nel Sud, tanto da vantare uno stabilimento a Marcianise (CE), polo produttivo di Coca-Cola HBC. Molto entusiasta anche Raluca Vlad, marketi ...