Giro Donne 2022, Elisa Balsamo: "A vincere non ci si abitua mai. Per la Maglia Ciclamino vedremo nei prossimi giorni" (Di martedì 5 luglio 2022) Nella città del Tricolore brilla la campionessa d'Italia: arriva la doppietta al Giro Donne 2022 per Elisa Balsamo. In quel di Reggio Emilia l'azzurra agguanta un bellissimo successo in volata superando allo sprint le neerlandesi Charlotte Kool (Team DSM) e Marianne Vos (Jumbo-Visma). Per la Maglia Ciclamino vittoria numero 18 della carriera, la numero otto di un'annata fino ad ora da sogno, che la sta consacrando velocista più forte al mondo (non a caso vincitrice dell'ultima manifestazione iridata). Giro d'Italia Donne 2022, Elisa Balsamo concede il bis: volata vincente a Reggio Emilia! Le parole all'arrivo dell'azzurra: "A vincere non si prende mai gusto ogni ...

