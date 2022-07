GdS - Napoli, pronto a fare un "sacrificio" per Koulibaly. Spalletti spinge per la permanenza di Kalidou (Di martedì 5 luglio 2022) Napoli pronto a fare un "sacrificio" rispetto alla propria politica, pur di convincere Kalidou Koulibaly a restare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, si sarebbe fortemente schierato per la permanenza del suo difensore centrale: "Il Napoli ha fissato a 3,5 milioni di euro il tetto massimo per l’ingaggio, ma con la prima offerta da 4 milioni De Laurentiis ha mostrato a Koulibaly l’intenzione di fare un’eccezione per trattenerlo ancora al Napoli e far sì che diventi il capitano del prossimo lustro. Ancora quel tavolo di trattativa non è stato riaperto e non è nemmeno in programma a brevissimo un incontro fra le parti, ma ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 5 luglio 2022)un "" rispetto alla propria politica, pur di convincerea restare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Luciano, allenatore degli azzurri, si sarebbe fortemente schierato per ladel suo difensore centrale: "Ilha fissato a 3,5 milioni di euro il tetto massimo per l’ingaggio, ma con la prima offerta da 4 milioni De Laurentiis ha mostrato al’intenzione diun’eccezione per trattenerlo ancora ale far sì che diventi il capitano del prossimo lustro. Ancora quel tavolo di trattativa non è stato riaperto e non è nemmeno in programma a brevissimo un incontro fra le parti, ma ...

