Flamengo, colpo Vidal a un passo: giovedì il giorno chiave per l’affare (Di martedì 5 luglio 2022) L’avventura di Vidal al Flamengo potrebbe iniziare già questa settimana. giovedì il giorno chiave per l’affare giovedì potrebbe essere il giorno di Arturo Vidal. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, quel giorno il Flamengo verserebbe alle casse dell’Inter i 4 milioni per rescindere anticipatamente il contratto del centrocampista cileno, che cesserebbe a tutti gli effetti di essere un giocatore nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) L’avventura dialpotrebbe iniziare già questa settimana.ilperpotrebbe essere ildi Arturo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, quelilverserebbe alle casse dell’Inter i 4 milioni per rescindere anticipatamente il contratto del centrocampista cileno, che cesserebbe a tutti gli effetti di essere un giocatore nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

