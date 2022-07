Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: bassa affluenza (Di martedì 5 luglio 2022) *aggiornamento del 05/07/2022: le prove preselettive del Concorso Inps 1858 consulenti sono iniziate ieri e fino ad ora sono stati svolti i primi 3 turni di preselezione: secondo gli ultimi aggiornamenti, l’affluenza è risultata molto bassa. Pare infatti che si sia presentato circa 1 candidato su 6. Se l’affluenza di partecipanti dovesse essere confermata e replicata nei prossimi giorni con questo dato, tutti i candidati che avranno sostenuto la preselezione, indipendentemente dal punteggio conseguito, risulterebbero ammessi alle prove scritte. *aggiornamento del 14/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso recante la conferma del diario delle prove preselettiva e scritte del Concorso Inps per ... Leggi su leggioggi (Di martedì 5 luglio 2022) *aggiornamento del 05/07/2022: le prove preselettive delsono iniziate ieri e fino ad ora sono stati svolti i primi 3 turni di preselezione: secondo gli ultimi aggiornamenti, l’è risultata molto. Pare infatti che si sia presentato circa 1 candidato su 6. Se l’di partecipanti dovesse essere confermata e replicata nei prossimi giorni con questo dato, tutti i candidati che avranno sostenuto la preselezione, indipendentemente dal punteggio conseguito, risulterebbero ammessi alle prove scritte. *aggiornamento del 14/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso recante la conferma del diario delle prove preselettiva e scritte delper ...

INPS_it : Domani, #4luglio inizia il #concorso per 1858 posti di #consulente della #ProtezioneSociale. Trova il giorno ?? e l'… - INPS_it : Il #4luglio inizia il #concorso per 1858 posti di #consulente della #ProtezioneSociale. Info ??… - INPS_it : Il #4luglio inizia il #concorso per 1858 posti di #consulente della #ProtezioneSociale. Info ??… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Concorso Inps, 4.800 assunzioni: buona notizia per chi si è iscritto all'ult… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Concorso Inps: al via le prove dal 4 luglio per 1.858 unità, in arrivo altri… -