Cambiamenti climatici, lite Battaglia – Rossi Albertini a La7. “Colpa dell’uomo e di emissioni CO2? Grossa bugia”. “Ci sono dati certi” (Di martedì 5 luglio 2022) Polemica al calor bianco nella trasmissione “L’aria che tira” tra il fisico della Cnr, Valerio Rossi Albertini, e Franco Battaglia, docente a contratto all’università di Modena e di Reggio Emilia, nonché fervente negazionista in materia di Cambiamenti climatici e convintissimo nuclearista. Lo scontro avviene sulla responsabilità umana nei mutamenti climatici. Secondo Battaglia, i Cambiamenti climatici non dipendono affatto dalle emissioni antropiche di CO2, tesi peraltro sostenuta da gran parte dei sostenitori dell’energia nucleare: “Grandini e fiumi in secca? Non siamo di fronte a fenomeni eccezionali. In realtà ci sono sempre stati e hanno una loro ciclicità. Sia la siccità, sia il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Polemica al calor bianco nella trasmissione “L’aria che tira” tra il fisico della Cnr, Valerio, e Franco, docente a contratto all’università di Modena e di Reggio Emilia, nonché fervente negazionista in materia die convintissimo nuclearista. Lo scontro avviene sulla responsabilità umana nei mutamenti. Secondo, inon dipendono affatto dalleantropiche di, tesi peraltro sostenuta da gran parte dei sostenitori dell’energia nucleare: “Grandini e fiumi in secca? Non siamo di fronte a fenomeni eccezionali. In realtà cisempre stati e hanno una loro ciclicità. Sia la siccità, sia il ...

Pubblicità

GassmanGassmann : Ora metterete lo stato di emergenza per le 5 grandi regioni del nord senza acqua,ma prima,il resto dell’anno,oltre… - Tg3web : Ieri sulla vetta della Marmolada, a 3343 metri di altezza, è stata registrata una temperatura record. Ma sono anni… - TeresaBellanova : Profondo dolore e vicinanza ai familiari delle vittime. Un grazie sentito dal cuore a chi in queste ore sta prestan… - BenetelloDino : RT @ilruttosovrano: Negazionisti della pandemia, della guerra e ora dei cambiamenti climatici, visto che sono sempre gli stessi basterebbe… - AnnaOri11 : RT @AngeloMietitore: @masaccio_ quanta ignoranza .. nessuno nega i cambiamenti climatici ma ritengono che siano cicli naturali e non causat… -