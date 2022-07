Calcio: Juventus, nel fine settimana le visite mediche di Pogba (Di martedì 5 luglio 2022) Torino, 5 lug. - (Adnkronos) - Ci siamo quasi. Paul Pogba, dopo aver indossato la maglia del Manchester United dal 2016 fino ad oggi, è pronto a tornare alla Juventus a parametro zero. Il suo arrivo a Torino, infatti, è previsto nel prossimo weekend (9-10 luglio), giorni in cui, scrive Sky Sport, sono state programmate le visite mediche. Paul Pogba torna in bianconero a quasi 10 anni dal suo esordio con la maglia della Juventus: era il 22 settembre 2012 quando il classe '93, allora pressoché sconosciuto, faceva il suo debutto nel match contro il Chievo Verona vinto per 2-0 dalla Juve grazie a una doppietta di Quagliarella. In bianconero ha totalizzato 34 gol e 40 assist in 178 partite tra il 2012 e il 2016, anni in cui ha vinto 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Torino, 5 lug. - (Adnkronos) - Ci siamo quasi. Paul, dopo aver indossato la maglia del Manchester United dal 2016 fino ad oggi, è pronto a tornare allaa parametro zero. Il suo arrivo a Torino, infatti, è previsto nel prossimo weekend (9-10 luglio), giorni in cui, scrive Sky Sport, sono state programmate le. Paultorna in bianconero a quasi 10 anni dal suo esordio con la maglia della: era il 22 settembre 2012 quando il classe '93, allora pressoché sconosciuto, faceva il suo debutto nel match contro il Chievo Verona vinto per 2-0 dalla Juve grazie a una doppietta di Quagliarella. In bianconero ha totalizzato 34 gol e 40 assist in 178 partite tra il 2012 e il 2016, anni in cui ha vinto 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Il ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, la cessione di De Ligt può riaprire la pista #Molina: ecco perché - Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - Gazzetta_it : Dopo una carriera da gregario di lusso, Di Maria alla #Juve può mostrare la migliore versione di sé - GiovaAlbanese : #Juventus: le ultime sugli arrivi di #Pogba e #DiMaria ?? @Gazzetta_it - Luxgraph : Fiorentina, Torreira in tackle sui social: dito alla bocca e un pagliaccio -