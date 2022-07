Ultime Notizie – Milan e Puma presentano la nuova maglia home

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022)casalinga per ilcampione d’Italia. “e AC– si legge in una nota congiunta- sono lieti di presentare il nuovoKit 2022/23 ispirato all’heritageese, alle nuove generazioni di rossoneri e a “ThatTouch”, il concept alla base dellacampagna dedicata alla primadel Club. La base nera incornicia le iconiche strisce rossonere in un’interpretazione progressive dell’identità di AC. Lapresenta il tricolore italiano sul bordo delle maniche e la scritta “Sempre” sul retro”. “Ladi ACè una combinazione di ...