Tromba d'aria a Cremona, tetto di un palazzo vola via e si schianta su un'auto: abbattute decine di piante – Video (Di lunedì 4 luglio 2022) Un forte temporale si è abbattuto, verso sera, su Cremona e parte della provincia. Sono cadute decine di piante, diversi tetti sono stati letteralmente sradicati e molte tettoie divelte. Non risultano feriti al momento. I vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente anche con le pompe idrovore per liberare sottopassi e scantinati allagati. Il conteggio dei danni richiederà tempo, ma si è certi che sono pesanti tra auto danneggiate o schiacciate, abitazioni lesionate e cantieri devastati da pioggia e raffiche di vento. Nel Video, il momento in cui il tetto di un palazzo viene divelto e si abbatte su un'auto in transito in via Bergamo. Video Facebook/Massimo Geroldi/Mariarosa Mosca L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo, crolla la parete di una stalla nei pressi di Besenzone: muore un il titolare di un'azienda agricola ... nella zona di Besenzone pare che il maltempo abbia assunto le forme di una tromba d'aria vera e propria. Precedente Ciclismo - Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) in azzurro agli Europei su strada ... Maltempo: crolla muro di stalla, un morto nel Piacentino Un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta nel Piacentino questa sera. È accaduto in un'azienda agricola di Besenzone, nella Bassa tra Parma e Piacenza. Sul posto stanno operando vigili del fuoco ed è ... Agenzia ANSA ... nella zona di Besenzone pare che il maltempo abbia assunto le forme di unavera e propria. Precedente Ciclismo - Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) in azzurro agli Europei su strada ...Un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violentache si è abbattuta nel Piacentino questa sera. È accaduto in un'azienda agricola di Besenzone, nella Bassa tra Parma e Piacenza. Sul posto stanno operando vigili del fuoco ed è ... Tromba d'aria nell'Alessandrino, crolla tetto di una chiesa