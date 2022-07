“Terra Amara”, la nuova serie turca debutta oggi alle 15:45 su Canale 5 (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 4 luglio, su Canale 5, debutta alle ore 15:45 la nuova serie made in Turkey «Terra Amara»: storia di amore leggendario, che inizia a Istanbul negli Anni ‘70 e prosegue, dopo un viaggio in treno che cambierà tutto, verso Çukurova, nella provincia dell’Adana, in Turchia. Terra Amara: amore, gelosia, passione e vendetta sullo sfondo di una magnifica Istanbul degli Anni ’70 e tra le immense pianure dell’Adana Terra Amara © MediasetIn onda dal lunedì al venerdì sull’ammiraglia Mediaset, «Terra Amara» ha prima conquistato il pubblico turco ed è sbarcata con ascolti record in oltre 30 paesi, tra cui Spagna, Messico, Germania e Argentina. Targata Tims & B ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 4 luglio, su5,ore 15:45 lamade in Turkey «»: storia di amore leggendario, che inizia a Istanbul negli Anni ‘70 e prosegue, dopo un viaggio in treno che cambierà tutto, verso Çukurova, nella provincia dell’Adana, in Turchia.: amore, gelosia, passione e vendetta sullo sfondo di una magnifica Istanbul degli Anni ’70 e tra le immense pianure dell’Adana© MediasetIn onda dal lunedì al venerdì sull’ammiraglia Mediaset, «» ha prima conquistato il pubblico turco ed è sbarcata con ascolti record in oltre 30 paesi, tra cui Spagna, Messico, Germania e Argentina. Targata Tims & B ...

