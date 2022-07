Tachipirina e Augmentin | si possono assumere a breve distanza?

Leggi su consumatore

(Di lunedì 4 luglio 2022) Quali sono le interazioni possibili dell’uso in contemporanea di. Alcune osservazioni da ricordaresono due medicinali molto diffusi nelle case degli italiani. Il primo è un prodotto conosciuto soprattutto per i suoi efficaci effetti antipiretici e contiene come principio attivo il paracetamolo. Ottimo per abbassare la febbre è anche L'articolo proviene da Consumatore.com.