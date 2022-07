Stefano Cucchi, la sorella Ilaria sul processo appello bis: “Purtroppo incombe il rischio di prescrizione. Mandolini non deve farla franca” (Di lunedì 4 luglio 2022) Si è aperto stamattina a Roma il processo di appello bis per la morte di Stefano Cucchi, dopo che la Cassazione lo scorso aprile ha disposto un nuovo processo di secondo grado nell’ambito dell’udienza in cui è stata resa definitiva la condanna a 12 anni di carcere carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale. Stavolta imputati sono il maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca dei fatti comandante della stazione Appia, dove venne portato Stefano Cucchi dopo il pestaggio, e il carabiniere Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire le indagini sul caso. Entrambi sono accusati del reato di falso. Alla fine della prima udienza, il procuratore generale di Roma, Roberto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Si è aperto stamattina a Roma ildibis per la morte di, dopo che la Cassazione lo scorso aprile ha disposto un nuovodi secondo grado nell’ambito dell’udienza in cui è stata resa definitiva la condanna a 12 anni di carcere carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale. Stavolta imputati sono il maresciallo Roberto, all’epoca dei fatti comandante della stazione Appia, dove venne portatodopo il pestaggio, e il carabiniere Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire le indagini sul caso. Entrambi sono accusati del reato di falso. Alla fine della prima udienza, il procuratore generale di Roma, Roberto ...

