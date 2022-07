Sindaco si sposa con una femmina alligatore | la cerimonia celebrata con un antico rituale propiziatorio degli indigeni

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si è “to” con unadiseguendo unle indigeno che vede in quest’unione un. Siamo in Messico, nella cittadina di Oaxaca: protagonista della vicenda è il neo-Victor Hugo Sosa, fresco di “matrimonio” con un. Secondo l’antichissimo rito arcaico preispanico delle tribù indigene locali Chontal e Huave, infatti, così facendo si sancisce un’alleanza benevola per propiziare pioggia, acqua e pesce in abbondanza. Ogni anno, da secoli, unadella tribù Chontal si unisce così al “principe” (oggi il) della tribù rivale: per l’occasione, la/alligatrice è stata anche vestita di ...

