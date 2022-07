Russell Crowe sarà Padre Amorth e lo farà conoscere a tutto il mondo (Di lunedì 4 luglio 2022) Una novità che nessuno si aspettava, ma che alla fine è arrivata. Un film su una delle più importanti personalità della Chiesa, verrà a breve registrato. Ad interpretare il ruolo di protagonista sarà Russell Crowe. Un film su Padre Amorth che avrà un titolo molto particolare. Vediamo insieme di cosa si tratta. sarà protagonista di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 4 luglio 2022) Una novità che nessuno si aspettava, ma che alla fine è arrivata. Un film su una delle più importanti personalità della Chiesa, verrà a breve registrato. Ad interpretare il ruolo di protagonista. Un film suche avrà un titolo molto particolare. Vediamo insieme di cosa si tratta.protagonista di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

