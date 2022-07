Riforma Pensioni 2023, parla Elsa Fornero: ‘Flessibilità solo con il contributivo puro’ (Di lunedì 4 luglio 2022) Sta facendo discutere l’intervista rilasciata pochi giorni fa dall’autrice dell’attuale Riforma delle Pensioni, Elsa Fornero, che in un’intervista al sito money ha spiegato perchè sarà difficile superare la Legge Fornero in tempi brevi. La professoressa si è introdotta del dibattito sulla prossima legge di bilancio e su quali correttivi potrebbero esser apportati in materia previdenziale. Elsa Fornero, esordisce nell’intervista dicendo: “Non vedo perché dovrebbe essere cancellata la mia Riforma; è meglio parlare di superamento apportando dei correttivi qualora se ne rilevasse l’utilità”. Per l’ex Ministro sarà importante aspettare i primi anni del 2030 quando sarà completata la transazione al sistema contributivo, ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 4 luglio 2022) Sta facendo discutere l’intervista rilasciata pochi giorni fa dall’autrice dell’attualedelle, che in un’intervista al sito money ha spiegato perchè sarà difficile superare la Leggein tempi brevi. La professoressa si è introdotta del dibattito sulla prossima legge di bilancio e su quali correttivi potrebbero esser apportati in materia previdenziale., esordisce nell’intervista dicendo: “Non vedo perché dovrebbe essere cancellata la mia; è megliore di superamento apportando dei correttivi qualora se ne rilevasse l’utilità”. Per l’ex Ministro sarà importante aspettare i primi anni del 2030 quando sarà completata la transazione al sistema, ...

