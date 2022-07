Ricky Martin accusato di violenza domestica, ordinanza restrittiva contro di lui. Il cantante: “Accuse false” (Di lunedì 4 luglio 2022) Enrique Martìn Morales, in arte Ricky Martin, sarebbe accusato di stalking. Nei suoi confronti, le autorità di San Juan, capitale di Porto Rico avrebbero emesso un’ordine restrittivo. Ricky Martin sotto accusa: cosa avrebbe fatto il cantante Martin respinge ogni accusa e i suoi avvocati, intervistati da TMZ , parlano di “Accuse completamente false e fabbricate”. A suo carico sarebbe stata emessa il primo luglio scorso un’ordinanza restrittiva per Accuse di violenza domestica. Ignota l’identità della persona che avrebbe denunciato Martin. Tuttavia si tratterebbe di un ex, con cui il 50enne avrebbe avuto una relazione per sette ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 luglio 2022) Enrique Martìn Morales, in arte, sarebbedi stalking. Nei suoi confronti, le autorità di San Juan, capitale di Porto Rico avrebbero emesso un’ordine restrittivo.sotto accusa: cosa avrebbe fatto ilrespinge ogni accusa e i suoi avvocati, intervistati da TMZ , parlano di “completamentee fabbricate”. A suo carico sarebbe stata emessa il primo luglio scorso un’perdi. Ignota l’identità della persona che avrebbe denunciato. Tuttavia si tratterebbe di un ex, con cui il 50enne avrebbe avuto una relazione per sette ...

