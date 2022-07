Quello che Salmo ha scritto su Selvaggia Lucarelli offende tutte le donne (Di lunedì 4 luglio 2022) Ancora una volta, l’ennesima e purtroppo non sarà neanche l’ultima, un uomo non riesce a controbattere a un critica fatta da una donna senza cadere in frasi sessiste. Questa volta è stato Salmo a non essere riuscito a sostenere una discussione senza insultare. Il rapper, sul suo profilo Instagram, ha fatto un excursus degli ultimi 365 giorni, commentando così: “È stato l’anno più difficile della mia vita. Concerto abusivo, album, recitare nella serie tv, dirigere la colonna sonora, fare un nuovo album, preparare il live per San Siro”. Subito dopo alla domanda di un utente: “Quale concerto abusivo?”, il cantante risponde “Chiedi a Selvaggia Su*arelli”. Una risposta che arriva dopo un anno dal live fatto in Sardegna nel 2021, concerto fortemente criticato da tanti perché fatto in piena pandemia, e su cui anche Selvaggia ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 luglio 2022) Ancora una volta, l’ennesima e purtroppo non sarà neanche l’ultima, un uomo non riesce a controbattere a un critica fatta da una donna senza cadere in frasi sessiste. Questa volta è statoa non essere riuscito a sostenere una discussione senza insultare. Il rapper, sul suo profilo Instagram, ha fatto un excursus degli ultimi 365 giorni, commentando così: “È stato l’anno più difficile della mia vita. Concerto abusivo, album, recitare nella serie tv, dirigere la colonna sonora, fare un nuovo album, preparare il live per San Siro”. Subito dopo alla domanda di un utente: “Quale concerto abusivo?”, il cantante risponde “Chiedi aSu*arelli”. Una risposta che arriva dopo un anno dal live fatto in Sardegna nel 2021, concerto fortemente criticato da tanti perché fatto in piena pandemia, e su cui anche...

