Omicidio Willy Monteiro | le lacrime dei parenti | “Giustizia è fatta | l’abbiamo aspettata tutti i giorni” – Video

(Di lunedì 4 luglio 2022) “anche senon tornerà”. lo hanno dichiarato ingli zii diDuarte, il ragazzo di 21 anni massacrato di botte a Colleferro nel 2020, a margine della lettura della sentenza di condanna in primo grado per i quattro imputati di. All’uscita del tribunale il padre diè stato accolto dall’affetto di familiari e amici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte
Omicidio Willy Ergastolo per i fratelli Bianchi
Omicidio Willy, i fratelli Bianchi condannati all'ergastolo

Condanne dure da parte dei giudici della Corte d'Assise di Frosinone per il pestaggio e il feroce omicidio di Willy Monteiro Duarte, morto nel settembre del 2020. Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. I giudici della Corte di Assise di Frosinone hanno disposto una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Fratelli Bianchi condannati all'ergastolo: dopo la sentenza, i due hanno iniziato ad imprecare, costringendo gli agenti della penitenziaria a portarli via.