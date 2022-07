Omicidio Willy Monteiro, attesa la sentenza per i fratelli Bianchi (Di lunedì 4 luglio 2022) Omicidio Willy Monteiro, attesa per la sentenza per i fratelli Bianchi, considerati colpevoli della brutale aggressione È attesa per oggi, 4 luglio, la sentenza per l’Omicidio di Willy Monteiro, il 21enne di Paliano che fu ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Sul banco degli imputati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, i quali si dicono innocenti, ma il primo a indicarli come colpevoli fu un amico di Willy. Si tratta di Samuele Cenciarelli, 23 anni fra pochi mesi, che contesta la tesi difensiva, basata sul fatto che quella sera era buio e non era possibile distinguere fatti e persone: «Io ero lì – dice ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 luglio 2022)per laper i, considerati colpevoli della brutale aggressione Èper oggi, 4 luglio, laper l’di, il 21enne di Paliano che fu ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Sul banco degli imputati iMarco e Gabriele, i quali si dicono innocenti, ma il primo a indicarli come colpevoli fu un amico di. Si tratta di Samuele Cenciarelli, 23 anni fra pochi mesi, che contesta la tesi difensiva, basata sul fatto che quella sera era buio e non era possibile distinguere fatti e persone: «Io ero lì – dice ...

