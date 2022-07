Omicidio di Willy, Marco e Gabriele Bianchi dovranno scontare l’ergastolo per l’orribile pestaggio del 21enne (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ stato un applauso liberatorio quello che, accompagnato da un fiume di lacrime, ha accompagnato l’esito della sentenza emessa poco fa della Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone: ergastolo. Omicidio Willy Duarte, oltre ai fratelli Bianchi condannati anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli Questo è quanto dovranno scontare i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, alla sbarra nell’ambito del processo per il violento Omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, pestato a sangue nella tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma Ma non solo, sono sati condannati anche Francesco Belleggia (a 23 anni), e Mario Pincarelli (a 21 anni). Omicidio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ stato un applauso liberatorio quello che, accompagnato da un fiume di lacrime, ha accompagnato l’esito della sentenza emessa poco fa della Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone: ergastolo.Duarte, oltre ai fratellicondannati anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli Questo è quantoi fratelli, alla sbarra nell’ambito del processo per il violentodelMonteiro Duarte, pestato a sangue nella tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma Ma non solo, sono sati condannati anche Francesco Belleggia (a 23 anni), e Mario Pincarelli (a 21 anni)....

