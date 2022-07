Marmolada | ultime notizie in diretta | 6 morti 3 italiani | in 30 mancano all' appello Draghi arriva a Canzei

Pubblicità

infoitinterno : Marmolada, parla una testimone presente sulle Alpi: le ultime notizie - DomaniGiornale : ???? Almeno 19 persone sono ancora disperse dopo il crollo di un pezzo del ghiacciaio della #Marmolada. Le ultime ?? - occhio_notizie : Nelle ultime ore il bilancio delle persone che mancano all’appello è aumentato arrivando appunto a 20: i soccorrito… - CorriereCitta : Tragedia sulla Marmolada: enorme pezzo di ghiaccio si stacca, 6 morti e diversi feriti (VIDEO) - blogsicilia : ?? Crollo sulla #Marmolada, 6 morti e 20 dispersi, idenfiticate le prime vittime. Le ultime, il selfie di uno dei di… -

Si è parlato ampiamente della tragedia del ghiacciaio dellastamane durante il programma Uno Mattina Estate, e sono state numerose le testimonianze, a ...NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, ...Nella notte ricerche con i droni Valanga sulla, bilancio provvisorio: 6 morti, 9 feriti e 20 dispersi. Nella notte ricerche con i droni. La procura di Trento apre fascicolo per disastro colposo.Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Invito alla prudenza massima e a sapere a cosa si va incontro. Certo, anche io quando facevo la discesa libera non si potevano non ...Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Quando si va in montagna bisogna guardare le previsioni e seguire le regole, come quando si va in mare. So che c'era molto caldo.