Marmolada | Cnsas Veneto | ' con morte Paolo tragedia ancora più grande'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Canazei, 4 lug. (Adnkronos) - "Come può unagià immensa diventarepiù...a noi sta succedendo questo. Sullaha perso la vita anche il nostroDani". Lo scrivono gli amici del Soccorso Alpino e Speleologico. "Dal 2012 al 2020è stato a capo del Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, dove era già vicecapo, era tecnico di elisoccorso nella base di Verona dal 2003, istruttore regionale dal 2006, era guida alpina.era molto altro", spiegano. "Non riusciamo a crederci. È tanto dura realizzare che non ti rivedremo. Non ci dimenticheremo mai di te. E ti penseremo sempre con il sorriso". In tanti sui social ricordano la vittima. "Io mi unisco nella disperazione di chi conosce ...

Pubblicità

CAI150 : Il #ClubAlpinoItaliano si unisce al dolore che ha colpito le famiglie delle vittime della tragedia sulla #Marmolada… - RaiNews : “Il pomeriggio prima eravamo sopra la zona del crollo con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS”, scrive… - TgLa7 : #Marmolada ecco il numero attivato dal @cnsas_official - antoconte66 : @dolomiti_it @soccorsoalpinot @cnsas_official @MuseoMarmolada @valdifassa @arabbadolomites @Italia @igersItalia… - Marilenapas : RT @RaiNews: “Il pomeriggio prima eravamo sopra la zona del crollo con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS”, scrive la Commiss… -

'Purtroppo ieri sullasono morte anche delle guide, come è anche successo in passato quando capita un evento imprevedibile', aggiunge il capo del. 'Nessuno poteva ipotizzare e neanche ...'Purtroppo ieri sullasono morte anche delle guide, come è anche successo in passato quando capita un evento imprevedibile', aggiunge il capo del. 'Nessuno poteva ipotizzare e neanche ...Canazei, 4 lug. (Adnkronos) - "Come può una tragedia già immensa diventare ancora più grande...a noi sta succedendo questo. Sulla Marmolada ha perso la vita anche il nostro Paolo Dani".Il presidente del soccorso alpino altoatesino: «Il rischio zero non esiste, nessuno poteva ipotizzare una cosa simile». Kompatscher: «Eventi più probabili con cambio del clima» ...