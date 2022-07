Mara Venier pubblica il video e scoppia il caos | “Le ca**te come le levo?” VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 4 luglio 2022) La conduttricecommette una leggerezza imperdonabile agli occhi del pubblico: il suoinfiamma gli animi in rete.(fonte youtube)La conduttrice venetasi sta godendo la meritata pausa estiva dopo aver mietuto il boom di share con il suo programma festivo “Domenica in”. La bionda mattatrice del weekend di RAI ha recentemente annunciato che in autunno agguanterà nuovamente il timone del programma, con prevedibile giubilo degli affezionati spettatori. Nelle scorse oreè incappata in un madornale scivolone sui social, e molti utenti hanno replicato con commenti indignati e tranchant: vediamo cos’è accaduto.: la doccia in ...