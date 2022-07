Lutto nel cinema | addio all’attore ‘cattivo’ ma amato e indimenticabile

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 4 luglio 2022) Aveva piacevolmente inquietato il pubblico del mondo intero sotto la regia del grande Stanley Kubrick. Ora se ne è andato lasciando un grande vuoto nel cuore di molti. È stato un interprete che indubbiamente ha lasciato il segno, e che proseguirà a farlo grazie al mitico Shining, caposaldo della storia del. L’attore Joe Turkel si è spento. Era lui ad aver vestito gli indimenticabili quanto paurosi panni del barista Lloyd in Shining, lungometraggio che ora ancora non riesce a trovare rivali e del quale Joe Turkel è tutt’oggi un simbolo indiscusso. Lo ricordiamo anche in Blade Runner, dove era il brillante creatore di replicanti, Eldon Tyrell e in numerose, altre, operetografiche. Joe Turkel,Joe Turkel era nato a Brooklyn (New York) il 15 luglio del 1927, fra pochi giorni ...